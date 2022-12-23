В документе сообщается, что рейсы будут выполняться с 1 апреля по 31 декабря 2023 года с частотой полетов два раза в неделю.

По данным сайта аэропорта Перми, в настоящее время перелеты по этому направлению не выполняются.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" планировала с октября текущего года начать перелеты из Перми и Екатеринбурга в Минск. Однако в дальнейшем авиакомпания заявила о переносе начала выполнения рейсов на весну 2023 года. Причиной тому стал низкий спрос со стороны пассажиров на это направление.