Резиденция будет работать до 8 января ежедневно с 12:00 до 19:00, гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Вход в приемную Деда Мороза будет бесплатным.

"Маленькие гости резиденции получат возможность прочесть Дедушке Морозу стихи или исполнить песни, загадать свои желания и сделать совместную фотографию", — говорится в сообщении.

Также на набережной в новогодние каникулы будет работать интерактивная инсталляция "С любовью о Перми". Она разместится в пространстве центрального амфитеатра.

Для жителей и гостей города будут работать четыре зоны: арт-объект "Сердце Перми", видео-интерактив "Пермь в лицах", фотозоны "Цветные сны" и "Геометрия сердец".