"В 2018 году мы начали большую программу по событийному туризму. Нарастили количество мероприятий, проходящих на Кавминводах до двухсот", — сказал Владимиров журналистам в пятницу.

По его словам, среди них как крупные мероприятия в курортном сезоне, в том числе фестивали, так и концертная, выставочная и театральная деятельность.

"Мы выработали большую программу, связанную с поддержкой межрегиональной туристической деятельности, включающую субсидирование посещений Архыза, Домбая, Грозного. И эта работа продолжается", — отметил он добавив, что в будущем году исполнится 220 лет Кавказским Минеральным Водам.

"Благодаря курортному сбору удается обустроить курортную инфраструктур городов. Чтобы точки притяжения туристов были красивыми и достойными", — сказал губернатор.

Он также уточнил, что в крае огромные возможности для оздоровительного туризма. В ближайшие годы особое внимание будет уделено модернизации инфраструктуры городов-курортов в рамках программы развития Кавминвод.

"Главное — усилить инфраструктуру, чтобы дать возможность новым санаториям и уже действующим развиваться", — подчеркнул он.

Запланирована масштабная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры, строительству новых дорог и развязок.