Так, в аэропорту Ноябрьска сбор за взлет-посадку вырос на 2% — до 1,159 тыс. рублей, за обеспечение авиационной безопасности — в 1,6 раза, до 560 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ), тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях — на 23%, до 183,37 рубля за пассажира.

Кроме того тариф на обеспечение заправки воздушного судна увеличился на 6% — до 2,075 тыс. рублей, за хранение авиатоплива — в 2,3 раза, до 1,7 тыс. рублей за тонну.

При этом ставки сбора за стоянку воздушных судов и за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях остались прежними.

В аэропорту Талакана сбор за взлет-посадку увеличен на 13,1%, составив 4,394 тыс. рублей за тонну МВМ. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних воздушных линиях вырос в 1,5 раза — до 244 рублей за пассажира.

Тариф за обеспечение заправки увеличен вдвое — до 5,98 тыс. рублей за тонну. Тариф за хранение авиатоплива вырос значительнее остальных тарифов — в 4,5 раза, составив 1,57 тыс. рублей за тонну.

Сборы в Талакане за стоянку воздушных судов, обеспечение авиабезопасности, тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях не поменялись.

В аэропорту Сургута все тарифы остались неизменными. Ранее ставки тарифов во всех трех аэропортах пересматривались в июле 2015 года.

Аэропорт Сургута является одним из базовых для авиакомпании "ЮТэйр". Перевозчик не только выполняет рейсы из этого аэропорта, но и, по данным авиакомпании на конец первого полугодия 2021 года, контролирует его управляющую компанию с долей 56%.

По данным ЕГРЮЛ, аэропорты Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Талакана (Якутия) являются филиалами аэропорта Сургута.

Согласно данным сайта аэропорта Сургута, аэропорт Ноябрьска обслуживает внутренние рейсы по территории РФ. В перспективе запланировано дальнейшее развитие аэровокзального комплекса, а также расширение маршрутной сетки полетов.

Аэропорт "Талакан" открыт в апреле 2013 года, построен ОАО "Сургутнефтегаз" в рамках освоения Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения на юго-западе Якутии.