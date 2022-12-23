"Автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея, так что будет сразу заметен на улицах города. В поездке можно будет послушать аудиогид с информацией об истории Перми, знаковых местах и наших выдающихся земляках", — написал Демкин.

У автобуса будет символичный номер — 300. Билет можно будет купить непосредственно в автобусе, он будет действовать в течение дня.

По словам мэра, ожидается, что автобус начнет курсировать уже в мае.

Пермь была основана в 1723 году, в 1940-1957 годах город носил название Молотов. 300 лет столице Прикамья исполнится 12 июня 2023 года.