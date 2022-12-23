В рамках выставки "Петергоф. Сокровища императрицы", которая пройдет с 12 сентября 2023 года по 15 января 2024 года, музей-заповедник "Петергоф" впервые представит свою коллекцию площадке ГИМ. На выставке будут демонстрироваться произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства из собрания "Петергофа", характеризующие художественный вкус императрицы Александры Федоровны (1798-1860), супруги российского императора Николая I, рассказали в пресс-службе ГИМ.

Выставка "Сокровища полковых музеев", которая пройдет с 10 октября по 13 февраля 2024 года, позволит впервые увидеть в одном пространстве уникальные реликвии российской армии и флота, среди которых "полковое" серебро, шефские мундиры, георгиевские знамена, коллективные и именные награды, полковые святыни. Всего около 400 предметов декоративно-прикладного, ювелирного искусства, живописи и графики, униформы, оружия, архивных документов.

С 5 декабря начнет свою работу выставка "Клады", которая продлится до 25 марта 2024 года, на которой посетители смогут увидеть известные клады из коллекции ГИМ и 10 музеев-партнеров.

С 25 апреля по 29 мая пройдет выставка "Евгений Халдей. Война и мир" на основе 150 архивных фотографий и документов из архива семьи знаменитого фотографа, создавшего летопись ключевых событий Второй мировой войны.

Также с 22 августа по 6 ноября в стенах ГИМ пройдет выставка "Новороссия" об истории территории, вошедшей в 1764 году в состав Российской империи. Хронологические рамки охватывают исторические события с XVII в. до наших дней.

В 2024 году ГИМ планирует открыть Центральный музей российского казачества. Отобранные экспонаты сначала будут продемонстрированы на выставке "Казачья гвардия — гордость Российской империи", запланированной на апрель-июль, которая расскажет об истории казачьих частей в Российской императорской гвардии.

В филиале Исторического музея в Туле в 2023 году откроются четыре новые выставки: "Драгоценные ордена" (28 марта — 31 июля), "Николай II. Семья и престол", (25 апреля — 4 сентября), "Ars botanica. Растительные мотивы в искусстве первой половины XIX в." (5 сентября 2023 года — 15 января 2024 года) и "Шедевры Императорского Стеклянного завода XIX — начала XX вв." (17 октября 2023 года — 26 февраля 2024 года).

В этом году, 9 февраля, ГИМ отметил своё 150-летие. В юбилейный год было проведено 15 выставок на площадках ГИМ, завершена реставрация памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, здания бывшей Городской думы, а также реставрация и монтаж иконостаса в церкви Варлаама Хутынского в Покровском соборе;

Также был разработан и запущен новый сайт ГИМ и ряд тематических ресурсов: "Первый. Российский. Исторический", "Петр Великий и Москва", "История российского казачества". На ресурсе "Коллекция онлайн Исторического музея" опубликовано 2 млн музейных предметов. В январе уходящего года начала вещание онлайн-студия Исторического музея.

В ГИМ в 2022 году пришло более 860 тыс. посетителей.