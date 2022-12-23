"Принято постановление губернатора, которое запрещает на территории Калужской области использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Исключения при этом сделаны для воздушных судов органов государственной, муниципальной и исполнительной власти и их подведомственных организаций, а также организаций, выполняющих гособоронзаказ или обеспечивающих работу инфраструктуры или работающий по договору с властями.

Запрет, вводимый "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", будет действовать до особого распоряжения. За его несоблюдение могут привлечь к уголовной ответственности, отмечает пресс-служба.