«Авиакомпания информирует об отмене рейсов в Египет и из него в период 15-26 декабря 2022 года. Возврат полной стоимости авиабилетов возможен по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Авиакомпания IFly 15 декабря приостановила полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его. Авиакомпания продлевала остановку полетов несколько раз — сначала до 19 декабря, затем до 22, затем до 24. 22 декабря перевозчик объявил, что ожидает разрешения от властей Иордании по возобновлению полетов в Египет через воздушное пространство королевства.

По информации туроператора TEZ TOUR, который выступал заказчиком программы, к вечеру четверга с египетских курортов было вывезено 6 тыс. российских туристов, остаются в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе 900 человек. Все они размещены в отелях и обеспечены питаниям. Тем, чьи туры были отменены из-за остановки полетов, туроператор обещает вернуть деньги.