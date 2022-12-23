"Во-первых, от ветра игрушки и мишура падают с веток вниз и становятся мусором. К тому же, долго разлагающимся, потому что сейчас украшения делают из пластика. Кроме того, дождик или мишуру из ПВХ могут проглотить дикие животные и погибнуть", — отмечается в официальном ТГ-канале нацпарка.

Гостям советуют взять на прогулку по зимнему лесу "хорошее настроение", а новогодние украшения оставить для домашней елки. "А если хотите порадовать лесных обитателей, прихватите с собой пакетик нежареных семечек — чтобы высыпать в кормушку для птиц", — советуют специалисты.