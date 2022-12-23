Всего в рождественские выходные на улицах города будут дежурить 656 полицейских и восемь отрядов по борьбе с беспорядками. Они будут размещены в популярных туристических местах, в которых обычно скапливается много людей.

В Национальном агентстве полиции Южной Кореи (NPA) готовятся к тому, что всего эти районы во время праздника могут посетить около 500 тыс. человек. Также в NPA сообщили, что полиция будет проводить проверку уровня толпы в реальном времени для предотвращения столпотворения.

Данные меры были приняты в связи с тем, что ранее в этом году во время празднования Хэллоуина в давке в центральном районе города Итэвон погибли 158 человек. Сообщалось, что люди скончались от удушья.