В пятницу на забастовки вышли сотрудники пограничной службы, компании National Highways, отвечающей за эксплуатацию, облуживание и улучшение дорог, Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), отвечающего за стандарты образования и обучение вождению, и Королевской почты. В связи с этим ожидаются перебои, в частности, в работе аэропортов и поездов, а также почтовых доставок/.

Забастовка около тысячи пограничников может создать трудности для 250 тыс. человек, прибывающих в страну. Это коснется путешественников, прибывающих в аэропорты Хитроу и Гатвик в Лондоне, а также аэропорты Бирмингема, Кардиффа, Глазго и Манчестера. От последствий забастовок также пострадают два порта.

Военнослужащие и волонтеры из МВД были направлены в Хитроу чтобы на время заменить бастующих пограничников. Ранее сообщалось, что из-за серии масштабных забастовок власти Великобритании намерены привлечь 1,2 тыс. военнослужащих для поддержания работоспособности ряда важных сфер жизни, однако в профсоюзах уверены, что военные не смогут полностью заменить сотрудников, которые выйдут на забастовки.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил разочарование в связи с забастовками, которые проходят всего за несколько дней до Рождества.

"Я опечален и разочарован перебоями, которые повлияли на жизни стольких людей, особенно в Рождество", — заявил он. Сунак отметил, что правительство всегда готово к диалогу с сотрудниками госсектора.

Забастовки были организованы Профсоюзом общественных и коммерческих служб (PCS). В организации требуют повышения зарплат на 10%, "пенсионной справедливости" и гарантии занятости для своих членов.

Генеральный секретарь PCS Марк Сервотка заявил Sky News, что если власти не выполнят требования протестующих, то забастовки могут продлиться до мая.

"Они могут прекратить забастовки сегодня. Они выбрали этого не делать", — заявил Сервотка, отметив, что правительство предлагает повышение зарплаты работников всего на 2%.

Сотрудники Королевской почты, вышедшие на забастовки, представляют Профсоюз работников связи (CWU), который требует повышения зарплат и улучшения рабочих условий.

Ранее сообщалось, что работники транспорта, сферы здравоохранения, образования, энергетики, социальные и почтовые служащие Великобритании до конца года намерены провести ряд масштабных забастовок. Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией.