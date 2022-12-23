"Московский вокзал — самый крупный на Северо-Западе, который обеспечивает более 40% всего пассажиропотока в петербургском узле. В год вокзал встречает и отправляет более 30 млн пассажиров", — сказал Голомолзин.

Он сообщил, что в 2022 году развивались новые туристические направления.

"Особенной популярностью пользуются направления Великого Новгорода, Пскова, Выборга, Архангельска. Также популярно южное направление — Царское Село, Павловск, Петергоф", — сказал глава ОЖД.

По его словам, работа по развитию внутреннего туризма в Петербурге и во всем Северо-Западе будет продолжена в следующем году.

Он сообщил, что в пятницу на вокзале открывается арт-объект, посвященный петербургскому туристу.

"Мы сегодня присутствуем на открытии арт-объекта на Московском вокзале. Московский вокзал уникальный объект. Он сам по себе является историко-культурным наследием России. Уходящий год мы бы хотели отметить как год пассажира, год развития внутреннего туризма", — добавил Голомолзин.

Как сообщил руководитель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, арт-объект символично изображает приехавшую в северную столицу семью туристов с детьми.

"В этом году около 8 млн туристов посетили Санкт-Петербург... 51% из них — семейные туристы. Также выросла возвратность до 40%. Гости к нам возвращаются не один раз. Без транспортной доступности таких показателей не было бы", — сказал Корнеев.

Скульптурная композиция изображает семью, которые приехали в туристский сезон посмотреть Петербург. По замыслу композиции, отец семейства отошел купить мороженое, а в это время мама фотографирует ребенка, играющего с местной кошкой.