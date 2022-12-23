По данным компании, в пятницу не осуществляется движение около 30% поездов.

Забастовка продлится несколько дней — до 26 декабря. Французские СМИ отмечают, что эти даты приходятся на предпраздничные дни, когда значительно вырастает число поездок.

По данным газеты "Паризьен", с пятницы по понедельник будет в общей сложности отменено отправление более 800 поездов.

Ситуация в предстоящие субботу и воскресенье изменится незначительно по сравнению с пятницей. Ожидается, что отменят около 25% междугородних железнодорожных рейсов, а также около 40% поездок высокоскоростных поездов.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран ранее заявил, что хотя протесты и требования работников о повышении зарплат являются законными, это не оправдывает проведение забастовок в сложное с точки зрения транспорта время — рождественские праздники.

В SNCF пообещали покупателям компенсировать стоимость билетов в двойном размере в случае, если их поезда будут отменены.