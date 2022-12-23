"Открытие новой территории для семейного отдыха "Шестаково. Ледниковый период" состоится 24 декабря. Это совершенно новая зона отдыха, куда можно отправиться и провести зимние выходные в кругу семьи. Горки, ледовый каток и лыжная трасса. На протяжении всего зимнего периода будет работать пункт обогрева и прокат зимнего инвентаря", — рассказала руководитель пресс-службы администрации Чебулинского муниципального округа Анастасия Кочеткова.

По ее словам, также в зоне отдыха появились 24 модульных дома для проживания туристов, "Шестаковские Усадьбы" до конца зимнего сезона начнут принимать гостей.

Шестаковский палеонтологический комплекс — самое крупное местонахождение останков динозавров на территории Кемеровской области. В 1953 году здесь впервые обнаружили скелет мелкого динозавра возрастом около 125 млн лет. Летом 2022 года здесь проходил международный научно-популярный фестиваль "Динотерра", гостями которого стали 33 тыс. человек.