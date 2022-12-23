"Заказник был создан в 1984 году, и с тех пор экосистема претерпела серьезные изменения из-за усиливающейся рекреационной нагрузки. Озеро Белое очень популярно у туристов — это одно из самых глубоких и чистых озер Подмосковья. Поэтому, чтобы сохранить уникальные экосистемы, мы планируем расширить заказник почти вдвое — со 150 до 280 гектаров", — цитирует министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова пресс-служба.

По его словам, наиболее ценным объектом охраны здесь является полушник колючеспоровый — краснокнижное водное растение, которое требовательно к чистоте воды. Помимо этого, в заказнике зафиксировано обитание еще нескольких видов краснокнижной флоры и фауны, включая обыкновенного осоеда, черного коршуна, лугового луня, веретеницу ломкую и обыкновенного ужа. Сейчас проект реорганизации заказника проходит процедуру согласования. В Минэкологии планируют завершить эту работу в течение 2023 года.