Согласно информации, авиационные власти Казахстана и Пакистана подписали соглашение в рамках заседания по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Исламабаде.

"На основе достигнутых договоренностей казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть прямые пассажирские рейсы по маршрутам Алматы — Лахор (2 рейса в неделю) и Алматы — Карачи (2 рейса в неделю) на воздушных судах типа Вoeing 737 начиная с марта 2023 года", — говорится в информации.

Отмечается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

SCAT — крупный авиаперевозчик Казахстана. На сайте компании сообщается, что ее парк воздушных судов состоит из более 20 самолетов производства США и Канады.