"С 26 декабря между Узловой и Павелецким вокзалом Москвы по рабочим дням будет курсировать современный рельсовый автобус РА-3. В Тульской области такой подвижной состав начнет эксплуатироваться впервые. Презентация рельсового автобуса РА-3 "Орлан" прошла в пятницу на Московском вокзале Тулы", — говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, пригородный железнодорожный транспорт — один из самых безопасных, а потому пользуется заслуженной популярностью.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина был организован новый маршрут, который позволит жителям региона безопасно и комфортно добираться в Москву и обратно, а также поможет сократить нелегальные перевозки", — подчеркнул министр.

Заместитель начальника Московской железной дороги Александр Потапенко отметил, что новый маршрут будет востребован у пассажиров и позволит повысить безопасность перевозок.

Из Узловой поезд будет отправляться в 3:54, из Москвы — в 19:14. Время в пути составит 3 часа 47 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венёв.

Рельсовый автобус РА-3 "Орлан" — это современный дизель-поезд, в двух вагонах которого с комфортом могут разместиться 133 пассажира. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления для колясок и просторные санитарные комнаты.