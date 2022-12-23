"Уже закончены работы по замене наружной подсветки стен Кремля. В итоге подсветка стала более современной, экономичной. В частности, обычные лампы в прожекторах поменяли на светодиодные", — пояснили в ГМЗ.

Сейчас петербургские специалисты завершают работу по созданию подсветки боевого хода на кремлевской стене. "Боевой ход раньше никогда не подсвечивался", — отметили в музее. Кроме этого, впервые оборудуют подсветку руин Архиепископского дворца внутри Кремля. Новгородский кремль является памятником всемирного значения XI-XVII веков.