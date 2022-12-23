"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 декабря и ночью 26 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах — сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и допускает возможность подтопления территорий.