«Президент РСТ Илья Уманский обратился с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил рассмотреть возможность оперативно согласовать с учетом мнения Минобороны России, МИД России, Росавиации альтернативные маршруты авиаперевозки в Египет через другие страны. При наличии технической возможности – увеличить квоты российских авиакомпаний на воздушные перевозки между Россией и курортами Египта. В случае отсутствия у них провозных мощностей, расширить квоты иностранных авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что, как считает президент РСТ, необходимо не позднее 26 декабря провести оперативное совещание для выработки экстренных мер, направленных на нормализацию турпотоков между Россией и Египтом, с участием представителей Минэкономразвития, Минобороны, МИД, Минтранса, Росавиации, заинтересованных авиакомпаний и туроператоров.

Авиакомпания IFly с 15 декабря остановила полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию с 19 декабря, но не получила его. Сейчас полеты отменены до 24 декабря включительно.

По информации туроператора TEZ TOUR, который выступал заказчиком программы, к вечеру четверга с египетских курортов было вывезено 6 тыс. российских туристов, остаются в Хургаде и Шарм-аль-Шейхе 900 человек. Все они размещены в отелях и обеспечены питаниям. Тем, чьи туры были отменены из-за остановки полетов, туроператор обещает вернуть деньги.

Туроператор также сообщает, что авиакомпания продолжает прикладывать усилия по согласованию новых маршрутов для полетов в Египет и готова продолжать выполнение рейсов в случае получения соответствующих разрешений.