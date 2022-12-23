"ООО "АБС Магадан" (оператор аэропорта, СП "Новапорта" и "Аэропортов регионов" — ИФ) начинает строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных авиалиний в международном аэропорту Магадан. Новый терминал будет оснащен двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нем будут реализованы современные технологии обслуживания пассажиров", — говорится в сообщении.

В рамках проекта также предусмотрено строительство новой привокзальной площади, новой распределительной электрической подстанции 10кВ, очистных сооружений и других вспомогательных объектов.

Отмечается, что особенность реализации проекта обусловлена климатическими условиями региона, так строительно-монтажные работы будут проходить в условиях вечной мерзлоты. Для поиска оптимальных проектных решений были привлечены научные институты, специализирующиеся на строительстве объектов в условиях Крайнего Севера, проработаны специальные решения по фундаментной части и по конструктивным элементам здания.

Стоимость работ оценивается в 9,999 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что проект предполагает строительство к концу 2024 года трехэтажного здания аэровокзала пропускной способностью 800 пассажиров в час, а также пункта охраны и модульного здания КПП.

"ЛимакМаращСтрой" — СП российской "Маращстрой" и турецкой стройкомпании Limak Group. Компания выступает подрядчиком по ряду проектов в РФ: аэропорты Кемерово, Ростова-на-Дону, Волгограда, Хабаровска, Челябинска, а также торговые центры и другие объекты.

ООО "Новапорт холдинг" и АО "УК "Аэропорты регионов" для строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Магадана учредили в ноябре 2020 года на паритетных началах ООО "АБС Магадан" (Москва). Эта компания выиграла соответствующий конкурс и подписала инвестиционное соглашение о реконструкции аэропорта с Корпорацией развития Магаданской области. Победитель конкурса в обмен на инвестиции получит 75% минус 1 акцию АО "Аэропорт Магадан", блокпакет останется за регионом.

"Сокол", расположенный в 38 км от Магадана, является аэропортом федерального значения, в 1991 году получил статус международного. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу. Эксплуатантом выступает АО "Аэропорт Магадан". В 2021 году аэропорт обслужил 471,2 тыс. пассажиров.