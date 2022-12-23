«Мастер-планы – инструмент, который позволит нам эффективно выполнить поручение президента по созданию в регионах комфортных мест размещения для наших туристов. Реализация представленных проектов позволит создать в Краснодарском крае и Тульской области более 1,5 тыс. комфортных номеров и свыше 2 тыс. новых рабочих мест. За счет этого увеличится и турпоток. По предварительным расчетам, к 2030 году количество туристов, посещающих «Абрау-Дюрсо» вырастет с 500 тыс. до 1 млн. человек, а «Кондуки» – с 150 до 570 тысяч человек», — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По словам генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергея Суханова, при развитии этих туристических кластеров будут применены лучшие решения в области устойчивого развития туризма.

Как уточнили в пресс-службе вице-премьера РФ, в рамках развития курорта «Абрау-Дюрсо» на территории в 380 тыс. кв. метров планируется создать 14 объектов туристической инфраструктуры. Общая вместимость составит 704 номера. Первые из них появятся уже в 2023 году. Для реализации проекта также планируется провести синхронизацию и объединение ресурсов ряда федеральных и региональных программ. Кроме того, в планах – проложить новый участок автомобильной дороги, построить пирс для водного транспорта, а также увеличить почти в три раза количество парковочных мест.

Круглогодичный экокурорт «Кондуки» появится на природной территории «Романцевские горы» в Тульской области. На площади 1050 га планируется строительство гостиниц и быстровозводимых средств размещения на 933 номера, а также создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного отдыха и зимнего спорта, а также обеспечивающей инфраструктуры: реконструкция и строительство подъездных дорог к экокурорту, организация автомобильных парковок и автобусных маршрутов.

В свою очередь, Чернышенко сообщил, что в следующем году предстоит разработать еще как минимум три туристических мегапроекта.

«Это, прежде всего, всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» и Каспийский курорт «Каякент» в Дагестане, а создание прямого транспортного сообщения между курортами Сочи, Адыгеи и Карачаево-Черкессии позволит образовать крупнейший горнолыжный кластер, который сможет войти в пятерку по протяженности трасс в мире», — сказал он.

По итогам заседания совет директоров АО «Корпорация «Туризм.РФ» принял мастер-планы развития туристических территорий «Абрау-Дюрсо» и «Кондуки».