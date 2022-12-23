Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, старт традиционному зимнему марафону дадут в Мариинском-2 Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В программу фестиваля, который завершится 31 декабря, войдут 14 концертов прославленных пианистов и многообещающих юных музыкантов: концерты в сопровождении оркестра, клавирабенды в большом и малом залах, камерный вечер, где фортепиано прозвучит в дуэте с виолончелью.

В программе фестиваля также цикл фортепианных концертов Сергея Прокофьева. Пять концертов прозвучат в трех вечерах, а солировать в них будут как известные петербургским слушателям пианисты, так и молодое поколение музыкантов: Алексей Мельников, Даниил Саямов, а также Сергей Давыдченко и Даниил Тюрин. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Гергиев.

С яркими молодыми пианистами можно будет также познакомиться на концертах в Зале Рахманинова. Среди интересных имен — ученик профессора Татьяны Зеликман Всеволод Завидов, получивший специальный приз Жоржа Либенсона на недавнем Женевском музыкальном конкурсе — одном из ведущих мировых музыкальных состязаний.

Сольные концерты в Зале Рахманинова также сыграют знакомые зрителям Концертного зала петербургские пианисты Абисал Гергиев, Зарина Шиманская и турецкий музыкант Джемиль Йенер Гёкбудак. Фортепиано будет звучать и в дуэте с виолончелью. Такую программу готовят Ксения Башмет и Олег Бугаев.

В Концертном зале с сольными вечерами выступят прославленные пианисты. Петр Лаул предложит редкую и требующую невероятной исполнительской выносливости программу — десять фортепианных сонат Скрябина, которые прозвучат в трех отделениях концерта.

Пианист и педагог Владимир Тропп сосредоточит свою программу на произведениях Петра Чайковского. Заслуженный артист России Станислав Иголинский объединит в одном вечере сочинения Моцарта и цикл фортепианных миниатюр Шумана "Пестрые листки".

Павел Райкерус сыграет сочинения Шумана, Грига, Дебюсси и Чайковского в дневном концерте под названием "Детский альбом".