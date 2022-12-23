"23 декабря в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Челябинска пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию", — говорится в сообщении.

В аэропорту организована мобильная приёмная челябинского транспортного прокурора в целях недопущения нарушений прав пассажиров. Контролируется оказание авиакомпаниями услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, отмечает ведомство. На онлайн-табло размещена информация о задержке нескольких рейсов на прилет и вылет, сейчас аэропорт принимает прибывающие самолеты, также проводится посадка на вылетающие.