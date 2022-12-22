"Авиакомпания IFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет от властей королевства", — рассказали в компании.

Как отметили в TEZ Tour, авиакомпания готова возобновить полетную программу в Египет "незамедлительно после того, как такое разрешение будет получено".

Ранее авиакомпания сообщала, что на этой неделе состоялось совещание в правительстве РФ при участии МИД России по вопросу возобновления полетных программ отечественных перевозчиков, маршрут следования которых проходит через воздушное пространство Иордании.

Авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.