"Зимние волшебники со всей страны приехали в Новосибирск на Всероссийский съезд Дедов Морозов. В нашем городе это мероприятие проходит впервые. В рамках проекта "Новосибирск — Новогодняя столица России" запланировано множество праздничных мероприятий и событий. И конечно, участие в них главных зимних волшебников страны придает им особый статус", — сообщил мэр города Анатолий Локоть, слова которого приводятся в сообщении.

Всероссийский съезд Дедов Морозов проходит в Новосибирске с 22 по 25 декабря. На мероприятие прибыли делегаты из Йошкар-Олы, Кирова, Абакана, Салехарда, Горно-Алтайска, Пензы, Кургана, Якутска, Феодосии и других городов. Также ожидается приезд главного Деда Мороза России из Великого Устюга. Ожидается, что событие вызовет интерес не только у местных жителей, но и у туристов, которые будут выбирать для размещения в том числе отели, в которых есть баня с бассейном в Новосибирске.

Деды Морозы примут участие в открытии главной городской елки в Театральном сквере 22 декабря, открытии Резиденции Деда Мороза в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило 23 декабря, дадут старт новогодним программам в районах Новосибирска и откроют самый длинный каток России на набережной 24 декабря.

25 декабря делегаты Всероссийского съезда Дедов Морозов примут участие в открытии новогодних программ в парках культуры и отдыха "Центральный", "Березовая роща" и сквере "Победа". В 17:00 состоится закрытие съезда Дедов Морозов у главной городской ёлки в Театральном сквере.

Статус "Новогодней столицы России" Новосибирск получил от Нижнего Новгорода. Проект был запущен Минкультуры РФ в 2012 году. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что Новосибирскую область в январе-июне 2022 года посетило 508,6 тыс. гостей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года и на 6% выше показателей 2019 года.