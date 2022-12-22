"У нас традиционно побывали гости из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, регион посетили туристы из Калининграда, Нижнего Новгорода, Пскова, Екатеринбурга, Тюмени и городов Дальнего Востока", — написал он.

Губернатор отметил, что росту туристического потока поспособствовали открытие новых и модернизация существующих объектов инфраструктуры, презентация турмаршрутов региона, а также организация крупных событий.

Так, за два года в регионе было введено в строй 63 туробъекта, включая 12 средств размещения.

На реализацию проектов в следующем году власти региона привлекли 83 млн рублей. "Особое внимание будем уделять взаимодействию с кррпорацией Туризм.РФ в рамках соглашения, которое мы заключили в декабре", — добавил Цыбульский.

В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" уточнили, что в текущем году гостиницы приняли в регионе около 350 тыс. туристов.