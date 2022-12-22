"В сегодняшних условиях некоторые инвесторы пересматривают экономику своих инвестиционных проектов в регионе. Нас это не пугает. Нам не нужны проекты, которые затем не реализуются. Мы продолжаем работать, как инвестиционное агентство. У нас постоянно идут переговоры и встречи с потенциальными инвесторами в сфере туризма и рекреации", — сообщил Толмачев.

По его словам, интерес к Калининградской области не пропал даже на фоне незначительных изменений в полетной программе российских авиакомпаний, сложностей сухопутного транзита. И, в частности, инвесторам интересна прибрежная зона, где уже существует большой туристический кластер и который еще можно развивать за счет новых объектов.

"На побережье у нас есть активы, которые мы показываем потенциальным инвесторам. Это 40 га земли, которая принадлежит корпорации. Рядом есть еще участок площадью 50 га, что находится в собственности регионального правительства. Эта земля находится вблизи игорной зоны "Янтарная", где уже открыты и работают несколько объектов. Это серьезные ресурс и потенциал для развития центров рекреации и туризма", — добавил Толмачев.

Гендиректор также отметил, что на Куршской косе в поселке Морское у корпорации в собственности есть небольшой кусок земли. Там стоит заброшенный дом, который можно реконструировать в приличное и престижное место отдыха. И он также предлагается инвесторам и выставлен на продажу.

"Сегодня мы видим, что побережье Балтики постепенно застраивается. В том же Светлогорске прямо на берегу моря строится целый комплекс туризма и рекреации. Поэтому мы уверены, что рано или поздно, инвесторы к нам придут", — заключил Толмачев.