"Сотрудники зоосада осмотрели зверя и определили, что это маленький рысенок, который, видимо, пришел в город в поисках пищи. Когда его осмотрят и убедятся, что с ним все в порядке, животное вернут в лес. Пока рысь находится в карантине на территории зоосада", — сказал он.

Солодков отметил, что ранее сотрудникам зоосада Деда Мороза не приходилось заниматься отловом диких животных в Великого Устюге, но их опыт и навыки позволяют это делать и в дальнейшем.

В начале декабря местные жители сообщали в соцсетях о бегающей по райцентру рыси. В среду, 21 декабря, животное обнаружили под стенами одного из многоквартирных домов на улице Водников.

Охотоведы считают рысь относительно безопасной для человека: обычно она не нападет не людей, но может навредить гуляющим без присмотра мелким домашним животным.