"Минводы для нас всегда были одной из трех баз. Сейчас в связи с событиями (на Украине и ограничением на полеты в ряд аэропортов юга России — ИФ) это единственная наша база, где базируется основное количество наших самолетов", — сказал Звонарев журналистам в четверг.

"Мы планируем в следующем году увеличить количество базируемых самолетов (в Минводах — ИФ) до 10. Ставим себе задачу достичь новых высот, рассматриваем возможность перевозки 1 млн пассажиров через аэропорт Минвод", — отметил он, уточнив, что в этом году перевезено 800 тыс. пассажиров.

Таким образом, пассажиропоток "Азимута" через аэропорт Минеральных Вод в 2023 году может вырасти на 25%.

"Мы готовим дополнительные новые сюрпризы для пассажиров, прорабатываются вопросы полетов в Сибирский регион. Рассматриваем полеты в Кемерово, новые международные полеты по направлению Казахстана, Узбекистана. Рассчитываем расширять маршрутную сеть не только за счет внутренних (направлений — ИФ), но и международных. Как один из вариантов — полеты в Иран", — сказал Звонарев.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в настоящее время там базируются 8 самолетов данной авиакомпании.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.