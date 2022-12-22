Рязанский троллейбус №3 на время новогодних праздников станет аналогом зимней забавы предков — катания на тройке лошадей.

"До 31 декабря на маршруте можно будет услышать интересные подкасты об истории празднования Нового года и Рождества, а также получить счастливый памятный билет. А со 2 января можно не только проехать в стилизованном троллейбусе, но и стать участниками иммерсивного моноспектакля по мотивам ямщицких баек", — отмечает пресс-служба.

Чтобы увидеть представление, нужно будет в период со 2 по 7 января проехать на маршруте от площади Свободы до памятника Федору Полетаеву. Планируемое время отправления 14:00-14:15.