Отмечается, что рассмотрение дела пройдет в заочном формате в связи с тем, что фигурант находится в международном розыске.

По версии следствия, обвиняемый, будучи министром, в рамках госпрограммы организовал незаконную выдачу 94 свидетельств на получение соцвыплат на приобретение жилья. При этом получатели свидетельств на тот момент уже утратили это право из-за достижения предельного возраста участия в программе.

В результате федеральному бюджету был причинен ущерб в размере более 22 млн рублей.

Экс-министру инкриминируют п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).