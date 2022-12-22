Как сообщил корреспондент "Интерфакса", в четверг аэропорт принял 4-миллионного в этом году пассажира. Как сообщалось, в 2021 году аэропорт обслужил 3,2 млн пассажиров. Таким образом, рост пассажиропотока по итогам 2022 года составит более 25%.

"Этот год был достаточно непростой с точки зрения вызовов, с которыми мы столкнулись. Потому что жители большинства регионов вокруг, на юге России, по определенным причинам вынуждены были приезжать и пользовать услугами, в том числе аэропорта Минеральные Воды", — сказал генеральный директор аэропорта Роман Чуев журналистам. По его словам, аэропорту пришлось перестраивать "определенные процессы, для того чтобы эту задачу выполнить".

Гендиректор также отметил, что аэропорт в следующем году приступит к строительству нового аэровокзала.

"Ожидаем, что в январе-феврале 2023 года получим партнера, который будет реализовывать проект по строительству. Это будет современный аэровокзальный комплекс общей площадью до 30 тыс. кв. метров, с пятью телетрапами, он будет обслуживать исключительно пассажиров внутренних воздушных линий", — сказал он.

Чуев также уточнил, что терминал, который сейчас используется для обслуживания внутренних и международных рейсов будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.

"У нас достаточно большие запросы сейчас на международные перевозки. Таким образом, мы расширяем значительно свою пропускную способность и под пассажиров внутренних рейсов, и под перспективы развития международных направлений", — добавил гендиректор.

По его словам, сейчас действуют порядка 40 внутренних направлений из аэропорта и 16 международных. В следующем году планируется добавить еще 3-4 новых международных направления.

В свою очередь замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Борис Борисов уточнил, что вылет из Минвод осуществляется по 43 направлениям по России.

"Данный показатель достигнут благодаря субсидированию рейсов. Мы это направление также будем поддерживать. 22 направления с начала года были просубсидированы, но с учетом обстановки часть аэропортов была закрыта, поэтому к концу года осталось 12 направлений, в следующем году планируется 16", — сказал он, добавив, что среди субсидируемых — рейсы в Пензу, Саранск, Саратов.

Как сообщалось, в ноябре ООО "Кредитинвест" (оператор аэропорта "Минеральные Воды") объявило торги по выбору подрядчика для строительства терминала внутренних авиалиний в аэропорту, начальная (максимальная) цена договора — 11,568 млрд рублей. Плановая дата начала строительства — первый квартал 2023 года, сообщал ранее холдинг "Новапорт".

Будущий терминал внутренних авиалиний в аэропорту "Минеральные Воды" будет вводиться в эксплуатацию в два этапа, на первом его пропускная способность составит 1 тыс. пассажиров в час, а к 2034 году, по итогам расширения, она возрастет в 1,8 раза — до 1,8 тыс. пассажиров в час, сообщала Главгосэкспертиза России, выдавшая положительное заключение по проекту.

В прошлые годы в аэропорту уже проводилась реконструкция. Так, в 2019 году в аэропорту был введен в эксплуатацию реконструированный павильон прибытия площадью более 9,4 тыс. кв. м, что позволило увеличить пропускную способность на внутренних рейсах до 1,05 тыс. пассажиров в час, на международных — до 450 пассажиров в час. В марте 2021 года была завершена реконструкция аэродромного комплекса.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.