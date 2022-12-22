В свою очередь, каждый четвёртый россиянин (26%) собирается уехать на новогодние праздники в другой населённый пункт РФ, более двух третей сограждан (69%) никуда не поедут и останутся праздновать дома, отмечают социологи.

Опрос также показал, что работать в период с 1 по 8 января 2023 года будут 22% россиян, тогда как во время прошлогодних новогодних каникул работали 8% сограждан.

Результаты исследования показывают, что почти столько же респондентов (21%) еще не задумывались о своих планах на новогодние выходные. 15% участников опроса думали об этом, но решение пока не приняли.

По данным ВЦИОМ, более трети россиян (38%) знают, как будут проводить новогодние каникулы.

Ранее социологи установили, что встречать 2023 год на работе планируют 6% россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 декабря данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Более трех четвертей россиян (77%) собираются встречать Новый год у себя дома. По 2% респондентов планируют отпраздновать в гостях и в другом городе, показывают результаты опроса.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 3 декабря среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.