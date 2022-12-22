По его словам, несмотря на небольшой перерыв авиасообщения и работу с ограничениями летом из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), а также без международных рейсов, аэропорту удалось увеличить пассажиропоток за счет внутренних направлений. В частности на 80% увеличилось число пассажиров из Томска в Санкт-Петербург.

При этом пассажиропоток 2022 года оказался на 29% меньше показателя доковидного 2019 года, когда "Богашево" перевез 759,174 тыс. человек. В 2021 году томский аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что было в 1,5 раза меньше, чем в 2019 году.

Вместе с тем Перфильев отметил, что в 2023 году аэропорт намерен увеличить пассажиропоток на 16% — до 626 тыс. человек за счет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижневартовск, Улан-Удэ. Также в настоящее время ведутся переговоры об открытии в следующем году рейсов в Иркутск, Уфу и Новый Уренгой.

Перфильев добавил, что к 2030 году предполагается увеличение пассажиропотока до 1,1 млн пассажиров в год. Такой рост, по его словам, возможен за счет ввода нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью 400 пассажиров в час, реконструкции аэродрома и удлинения ВВП еще на 300 метров — до 2,8 км (предыдущее удлинение ВПП было завершено в 2022 году в рамках реконструкции).

"Строить планы на годы вперед — дело не очень благодарное, но, с другой стороны, мы должны это делать обязательно, потому что под это мы планируем и реализуем инфраструктуру. К 2030 году — считаю, это осторожный план — мы видим цифру в более чем 1,1 млн пассажиров", — отметил он.

Аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с восемью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны.