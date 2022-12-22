Это совместная экспозиция музея и Фонда семьи Ф.И. Стравинского и его сыновей.

"В 1903 году художник Дмитрий Стеллецкий познакомился с Юрием Стравинским, архитектором, старшим братом знаменитого в будущем композитора. С этого момента началась его дружба с братьями Стравинскими — Юрием, Игорем и Гурием", — отметили в пресс-службе.

Из коллекции Тульского музея изобразительных искусств в экспозицию вошла серия декоративных панно "Времена дня", написанная по заказу графа Ю.А.Олсуфьева, в чьем имении в Тульской губернии не раз бывал художник, а также эскизы театральных декораций и костюмов к опере "Князь Игорь" и трагедии "Царь Федор Иоаннович".

Фонд семьи Ф.И. Стравинского и его сыновей предоставил фото периода дружбы Стеллецкого с семьёй композитора, рисунки Дмитрия Семёновича, выполненные в то время, а также его письма Юрию Стравинскому из Варшавы и Парижа.

Среди предметов — зарисовка-портрет ещё совсем юного Игоря Стравинского, только начинающего свою музыкальную деятельность.

Дружба Юрия Стравинского с Дмитрием Стеллецким прервалась в 1910 году, когда архитектор был назначен в Удельное ведомство и уехал в Крым. Свидетельств о дальнейшем общении Игоря Стравинского и Стеллецкого не сохранилось.

"Выставку обязательно осмотрят тульские студенты — будущие музыканты. Но я уверена: её оценят все, кто неравнодушен к русскому искусству в целом", — отметила первый заместитель генерального директора учреждения культуры "Тульское музейное объединение" Марина Кузина.

В свою очередь, вице-президент Фонда Евгения Добротина подчеркнула, что "цель выставки — показать юность композитора глазами друга семьи".

Выставка будет работать до 29 января.

Стравинский (1882-1971) — русский композитор, дирижер, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века. С 30-х годов прошлого века жил в США.

Стеллецкий (1875-1947) — русский скульптор, живописец, иконописец и театральный художник, был одним из самых видных художников русского зарубежья. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее.