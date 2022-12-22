Срок проведения эксперимента продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора увеличен до 100 рублей в сутки.

"Это обусловлено удорожанием строительных материалов, увеличением стоимости работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, а также повышением расходов на их содержание", — пояснила депутат Анна Зимина в ходе заседания.

В пояснительных материалах к закону говорится, что при средней стоимости путевки 3,5 тыс. рублей за человека в сутки и средней продолжительности пребывания 12 дней ее общая стоимость составляет 42 тыс. рублей. "При установлении курортного сбора на уровне 100 рублей с человека в сутки переплата за весь период пребывания составит 1 тыс. 100 рублей, или 2,6% от стоимости путевки", — отмечается в документе.

Курортный сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Ранее размер курортного сбора на Ставрополье составлял 50 рублей в сутки.

По информации Минтуризма региона, с начала 2022 года на Ставрополье объем курортного сбора составил 287 млн рублей.