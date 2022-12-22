"Подрядчики уже приступили к работам на трех объектах — в церкви Успения на Торгу XII века, часовне иконы Богоматери "Всех Скорбящих Радость" 1914 года и на ограде (вокруг Ярославова дворища) XIX века", — уточнили в ГМЗ.

Подготовительные работы начались на колокольне Никольского собора XVII века, в надвратном корпусе с башней XVII века, народном училище 1870 года и церкви Георгия на Торгу XIV века.

Реставрацию будут вести сотрудники двух петербургских компаний. "Первая, "Союзспецреставрация", придет к нам впервые. Вторую, ООО "Возрождение", новгородцы знают по работам в новгородском особняке графини Анны Орловой-Чесменской", — пояснили в музее-заповеднике.

Стоимость реставрации составит около 394 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Предполагается, что памятники будут сдаваться поочередно. Полностью работы должны завершиться к декабрю 2024 года.

На время реставрации объекты будут закрыты для посетителей.