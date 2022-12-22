"Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии отметило рост случаев заболевания коронавирусом в Китае, Бразилии, Японии, США и Южной Корее. Поэтому все международные аэропорты Индии с 21 декабря начали выборочное тестирование прибывающих пассажиров", — пишет издание.

Также правительство рекомендовало людям носить маски в общественных местах.

Власти Индии заверили, что оснований для паники нет, потому что в настоящее время показатели COVID-19 в стране находятся на самом низком уровне с начала пандемии и неуклонно снижаются в течение последних 5 месяцев.