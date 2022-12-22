"По информации туроператоров, спрос на новогодние каникулы в Москве в этом году превзошел все ожидания туроператоров. Туры в столицу в этом году продаются лучше, чем когда-либо, объемы в разы выше, чем даже в доковидном 2019 году. Самые популярные дни заезда в столицу — с 3 по 8 января. Места в отелях 2-4* на эти даты практически распроданы, найти номера можно в пятизвездочных отелях, но с заездом на сам Новый год", — отмечают в объединении.

"Помимо дефицита мест в отелях чувствуется также дефицит автобусов и гидов. Туроператорам даже приходится отказывать клиентам, которые хотят приехать в Москву со 2 по 5 января, либо предлагать более поздние даты", — добавили в РСТ.

Турфирмы планируют принимать не только взрослых туристов, но и много школьных групп из разных регионов России, количество детей в группах увеличилось по сравнению с прошлыми годами до 40-50 человек.

По данным туркомпаний, на новогодние каникулы в Москве резко выросли цены на транспортные услуги и услуги гидов: если раньше аренда автобуса в час стоила порядка 2 тыс. рублей, то сейчас – 4,5 тыс. Кроме того, в два раза повысили стоимость экскурсий по сравнению с декабрем независимые экскурсоводы.

Среди наиболее популярных маршрутов экскурсий – посещение Кремля, Красной площади, Третьяковской галереи, Оружейной палаты, храма Христа Спасителя. Спросом пользуется также деловой центр "Москва-Сити" со смотровой площадкой Panorama 360, ВДНХ и "Москвариум". Многие компании добавили в программы школьных поездок развлекательный парк "Остров мечты".