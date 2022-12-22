"По информации туроператоров, путешествия в Таиланд накануне Нового года пользуются высоким спросом, у некоторых компаний он вышел на первое место по продажам. В частности, в Coral Travel сообщили, что Таиланд обогнал по объемам традиционно популярные Египет и ОАЭ. В связи с этим туроператор с 30 декабря ставит новую чартерную цепочку на рейсах AZUR air из Москвы на Пхукет", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ассоциации, рейсы будут выполняться сначала с частотой 2 раза в неделю по пятницам и субботам, затем частота увеличится до 6 раз в неделю.

По данным АТОР, в зимнем сезоне туроператор реализует программы на Пхукет и в Утапао (Паттайя) из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга и Уфы, Омска, Самары, Тюмени. Раз в неделю выполняются рейсы на Краби из Иркутска.

Стоимость туров в Таиланд из Москвы с вылетом 27 декабря начинается от 159 тыс. рублей за двоих в отеле 3*, от 161 тыс. рублей — в отеле 4*, от 174,2 тыс. — в отеле 5*. Новогодний тур с вылетом 30 декабря обойдется от 192 тыс. рублей на двоих в отеле 3*.

"Как пояснили в пресс-службе Coral Travel, в этом году потребительские предпочтения россиян по отелям в Таиланде изменились – если до пандемии самыми популярными были отели 3*, то сейчас наибольшее количество заявок идет в отели 4*, затем 5*", — отметили в ассоциации.