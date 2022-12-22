"Мы возвращаемся к допандемийным показателям. 22 млн туристов посетили Московскую область в этом году", — сказала Каклюгина журналистам.

В прошлом году Подмосковье посетили 15,3 млн человек, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. Таким образом, турпоток вырос на 43,7%.

Самыми посещаемыми городами региона стали Коломна, Сергиев Посад, Серпухов, Истра и Одинцово.

"В силу того, что люди стали выбирать путешествия по Московской области и по России в целом, наши быстрыми победами стали глэмпинги — легко возводимые мини-отели в самых красивых уголках Московской области. Огромной популярностью они пользуются. 40 глэмпингов у нас работало в этом году летом", — добавила Каклюгина.