Курс евро составил 77,01 руб./EUR1 в 12:00 МСК, что на 1,41 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США при этом стоил 72,36 руб./$1, поднявшись на 1,36 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,39 рубля — до 74,45 рубля.

"Главным фактором ослабления рубля остается снижение торгового профицита, но давление на рубль также оказывают и спекулятивные операции. В четверг продажи валюты компаниями-экспортерами могут усилиться в преддверии пика налогового периода в понедельник, что может ограничивать их дальнейший рост", — полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".