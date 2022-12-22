Благодаря нацпроекту еще три муниципальных музея и впервые один краевой музей получат федеральные средства на техническое оснащение. По результатам конкурса федеральную поддержку получат Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина, Славгородский городской краеведческий музей, Новоалтайский и Рубцовский краеведческий музеи.

Так, более 6 млн рублей направят на оснащение Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина в Сростках. На эти средства музей планирует приобрести новинки мультимедиа, которые позволят привлечь внимание к музейным экспозициям молодежной аудитории. В их числе — интерактивный сенсорный стол для детей, аудиобоксы, а также интерактивный стенд "Сростки 1936", при приближении к которому посетителю откроется панорама села со звуковым сопровождением.

Кроме этого, благодаря нацпроекту будет созданы новые условия для восприятия музейной среды людьми с ограниченными возможностями. Например, в музее появятся тактильные картины, которые помогут особенным посетителям познакомиться с домиком, в котором родился Василий Шукшин, и даже почувствовать запах сена.

Славгородский краеведческий музей, которому будет выделено более 5 млн рублей, планирует приобрести голографическую фигуру Петра Столыпина, создать интерактивную диораму о быте и культуре переселенцев, а также интерактивную книгу, посвященную Великой Отечественной войне, в которую войдет информация о главных событиях, имена, биографии и воспоминания ветеранов.

Всего на техническое оснащение 4 музеев края будет выделено 20,3 млн рублей.