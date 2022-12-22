"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Речь идет о городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

"Желтый" уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

Высокий уровень террористической опасности был введен в нескольких муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов.

"Желтый" — это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый" и критический — "красный".

В Крыму также действует режим среднего уровня реагирования.