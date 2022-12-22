Она посвящена 80-летию Указа об учреждении медали "За оборону Ленинграда". Медаль была учреждена Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Награждались медалью "За оборону Ленинграда" не только военнослужащие Красной Армии и Военно-морского флота, но и гражданские лица, принимавшие непосредственное участие в обороне города. Эскизы медали предложили несколько художников, всего было семь вариантов, в итоге был утвержден эскиз художника Николая Москалева.

Выставка раскрывает историю создания первых советских медалей времен Великой Отечественной войны. Посетители узнают, какой видели медаль "За оборону Ленинграда" лучшие художники-медальеры страны, почему ленточку красного цвета на ее колодке сменила зеленая.

Первым награжденным медалью "За оборону Ленинграда" стал член Военного совета Ленинградского фронта, первый секретарь обкома и горкома ВКП(б) Жданов. В числе первых награжденных были Говоров, Кузнецов, Берггольц. До 1945 года медалью "За оборону Ленинграда" были награждены около 600 тысяч человек. На 1985 год число награжденных достигло 1,5 млн человек. Среди них — 15 тысяч блокадных детей и подростков.

В городе на Неве в настоящий момент зарегистрировано 54,5 тыс. жителей блокадного Ленинграда, по информации комитета по социальной политике, из них 1,6 тыс. человек награждены медалью "За оборону Ленинграда".

Вниманию гостей будут представлены уникальные экспонаты: дневник блокадной учительницы, боевые награды снайпера, сражавшегося на "Невском пятачке", мемориальные медали из фондов Музея и современные произведения медальерного искусства.