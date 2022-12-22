"Паромы "Семен Батагаев" и "Ольхонские ворота" закончили навигацию на остров Ольхон раньше времени по техническим причинам. Сейчас работает только "Дорожник", который берет на борт не более 5-6 автомобилей", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре на паромной переправе на Ольхон областные власти установили камеры видеонаблюдения для контроля за ситуацией с туристическим трафиком и для повышения информирования граждан, планирующих посетить остров. Здесь в туристический сезон порой наблюдается скопление автомобилей.

Устройства работают онлайн, к ним обеспечен открытый доступ всем желающим.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Административный центр — поселок Хужир. Ольхон соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой, которая обычно открывается в феврале.

Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.