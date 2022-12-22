"В январе — ноябре 2022 года выручка зарегистрированных в Москве учреждений культуры и искусства составила более 58 млрд рублей, что почти на 90% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. В частности, оборот театров и концертных залов увеличился на 97% до 45 млрд рублей, музеев — на 60% до восьми млрд рублей", — сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса.

По его словам, практически на все услуги в сфере культуры и развлечений наблюдался повышенный спрос, который и привел к росту выручки. В январе — ноябре текущего года театры, концертные залы и другие организации сферы культуры оформили более 19 млн чеков — вдвое больше, чем годом ранее. Посещаемость музеев увеличилась на 55% и достигла девяти млн транзакций.

Индустрия гостеприимства увеличила выручку почти на треть. По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, оборот столичных гостиниц за 11 месяцев 2022 года превысил показатели аналогичного периода 2021 года на 17% и составил почти 83 млрд рублей. Рестораны и кафе заработали почти 476 млрд рублей — на 40% больше, чем за то же время прошлого года.

Стабильный рост демонстрирует и сфера туризма: туристические компании нарастили выручку до 614 млрд рублей, что на 32% больше, чем в январе — ноябре прошлого года. В 2022 году россияне гораздо активнее путешествовали по стране, и столица была одним из самых привлекательных направлений внутреннего туризма.

Гостиницы за 11 месяцев выдали почти 15 млн чеков — на 10% больше, чем год назад. У заведений общественного питания прирост составил 24% — до 728 млн чеков, число транзакций у турфирм увеличилось почти на 40% и составило 52 млн, отметили в департаменте.