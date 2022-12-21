"Первый в истории воздухоплавания массовый перелет воздушных шаров через Эльбрус прошел успешно", — сказал Моисеев.

По его словам, пять экипажей, в составе которых были пилоты из Москвы, Крыма, Кавминвод, республики Марий Эл, поднялись в среду в небо в Приэльбрусье, "поймали ветер и через три часа приземлились в районе Баксанского ущелья в Кабардино-Балкарии".

Моисеев уточнил, что приземление должно было состоятся в Кисловодске, но ветер направил воздушные шары в другую сторону.

Участники перелета Степан Гвоздев из Москвы и Сергей Белорусов из Крыма, которые управляли воздушным шаром с символикой Кисловодска, поделились, что все пять экипажей без проблем поднялись на самую высокую точку Европы, добавил он.

Утром в среду министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Сысоев сообщил о старте первого массового перелета на воздушных шарах через Эльбрус. Он пригласил всех посетить Северный Кавказ, отметив, что регион готов принять туристов и в этом зимнем сезоне подготовил интересную программу, а перелет аэростатов — первое ее мероприятие.

Ранее он отмечал, что перелет был также посвящен 80-летию освобождения Ставропольского края и Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.