По предварительным данным метеослужбы, специалисты впервые зафиксировали среднюю температуру воздуха за год на отметке выше 15 градусов по Цельсию. Также 2022 года может оказаться одним из самых засушливых: только в 2005 и 2017 годах в Испании выпало меньше осадков.

При этом четыре самых жарких года в Испании пришлись на период после 2015 года.

AP напоминает, что Европа пережила очень засушливый и жаркий год, на который пришлись крупные лесные пожары, уничтожавшие урожай на полях, и ограничения на потребление воды.